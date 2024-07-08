Очередная олимпийская попытка шахматистов. На сей раз с Раджабовым как капитаном

Сборные Азербайджана начали подготовку к Всемирной Шахматной Олимпиаде, которая пройдет 10-23 сентября в Будапеште. Состав уже определен, а интересным нюансом является личность капитана команды. Им станет Теймур Раджабов, который впервые попробует себя в этом качестве на главном старте двухлетия.

Как передает İdman.biz, выбор федерации получился достаточно интересным. В последние годы капитанами коллектива были активные гроссмейстеры, в числе которых Гадир Гусейнов, Эльтадж Сафарли. Теперь выбор сделан в пользу Раджабова, дебютирующего в новом качестве в Будапеште.

При этом, Теймур уже имеет опыт работы тренером. На турнире претендентов в Торонто он секундировал китаянке Лэй Тинцзе, поделившись потом впечатлениями.

«Все было достаточно хорошо. По крайней мере, Лэй Тинцзе не испытывала какого-то дискомфорта. Она боролась до самого конца. Если бы Тань Чжунъи проигрывала в последнем туре, а мы бы выигрывали свою партию, то был бы тай-брейк.

Что касается причин неудачи, то, видимо, они из области психологии и накопившейся усталости. Целый месяц ты постоянно повторяешь варианты, понимаешь, что цель очень близка. Потом на самом турнире ты то лидируешь, то догоняешь. Идет бесконечный поток эмоций, с которым нужно справляться. Тань это удалось лучше лучше, и она заслуженно вновь отобралась на матч».

Теперь Раджабов будет руководить сборной на Олимпиаде. Состав получается достаточно конкурентоспособным: Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Ниджат Абасов, Магомед Мурадлы и Айдын Сулейманлы. В нынешней команде будет ряд молодых игроков и им придется чрезвычайно тяжело, против таких титанов, как Индия, США, Китай. Однако, за место в пятерке вполне могут побороться. На предыдущей Олимпиаде в Ченнае сборная вошла в Топ-7, но способна улучшить достижение.

Если о перспективах мужской сборной говорить непросто, то женский коллектив может побороться за медали. Он отправится в Будапешт в уже привычном составе, в который вошли Гюнай Мамедзаде, Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева и Гюльнар Мамедова. Состав достаточно сыгранный, неоднократно добивавшийся успехов на чемпионатах Европы. В ней достаточно много индивидуальностей, достаточно упомянуть о победе Фаталиевой на личном ЕВРО этого года. Сборная может решать высокие задачи, шахматистки уверены в себе и Олимпиада станет для них новым вызовом.

Два года назад в Ченнае играли 188 мужских и 162 женские команды. И ФИДЕ считает, что цифры предстоящего соревнования могут быть выше. Регистрация будет продолжаться до 19 июля.

Олимпиада состоится в спортивном зале BOK. Он является одним из самых современных центров проведения мероприятий в Венгрии, который ежегодно принимает более 120 различных форумов. Он может вместить до 10 000 человек.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz