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Интрига "Baku Open" выходит на финиш

Шахматы
Новости
7 Июля 2024 09:19
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Интрига "Baku Open" выходит на финиш

В столице проходит международный шахматный фестиваль «Baku Open».

Как передает İdman.biz, в группе А выступают 126 игроков, включая 23 гроссмейстеров.
Азербайджан представлен Рауфом Мамедовым, Гадиром Гусейновым, Айдыном Сулейманлы, Магомедом Мурадлы, Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаевой, Ульвией Фаталиевой, Ханым Баладжаевой, Гюльнар Мамедовой и другими шахматистами.

Общий призовой фонд фестиваля, который проводится в Бакинском Дворце спорта, составил 50 тысяч долларов США.

После восьми туров во главе таблицы обосновались четверо шахматистов, набравшие 6,5 очков.

Результаты 8-го тура Baku Open

С.Нараянан (Индия) - Абхиманю Пураник (Индия) 0,5:0,5
Сина Мовахед (Иран) - Рауф Мамедов 1:0
Адитья Миттал (Индия) - Лев Зверев (ФИДЕ) 1:0
А.Ямпарти (Индия) - Ниджат Абасов 0,5:0,5
Полина Шувалова (ФИДЕ) - Мурад Ибрагимли 0,5:0,5
Айдын Сулейманлы - Алексей Александров (ФИДЕ) 1:0

Турнирное положение: 1. Сина Мовахед (Иран), 2. Пураник Абхиманю (Индия), 3. Адитья Миттал (Индия), 4. С.Нараянан (Индия) - по 6,5.

İdman.biz

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