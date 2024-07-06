Встреча лидеров на «Baku Open»

В столице проходит международный шахматный фестиваль «Baku Open».

Как передает İdman.biz, в группе А выступают 126 игроков, включая 23 гроссмейстеров.

Азербайджан представлен Рауфом Мамедовым, Гадиром Гусейновым, Айдыном Сулейманлы, Магомедом Мурадлы, Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаевой, Ульвией Фаталиевой, Ханым Баладжаевой, Гюльнар Мамедовой и другими шахматистами.

Общий призовой фонд фестиваля, который проводится в Бакинском Дворце спорта, составил 50 тысяч долларов США.

После семи туров во главе таблицы обосновались индийские шахматисты 1. Пураник Абхиманю и С.Нараянан, набравшие по 6 очков. На полбалла отстают четыре игрока, в числе которых Рауф Мамедов.

Пары 8-го тура Baku Open

С.Нараянан (Индия) - Абхиманю Пураник (Индия)

Сина Мовахед (Иран) - Рауф Мамедов

Адитья Миттал (Индия) - Лев Зверев (ФИДЕ)

А.Ямпарти (Индия) - Ниджат Абасов

Полина Шувалова (ФИДЕ) - Мурад Ибрагимли

Айдын Сулейманлы - Алексей Александров (ФИДЕ)

Турнирное положение: 1. Пураник Абхиманю (Индия), 2. С.Нараянан (Индия) - по 6 очков, 3. Сина Мовахед (Иран) - по 5,5.

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