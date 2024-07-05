Азербайджанские шахматисты в погоне за лидером "Baku Open"

В столице проходит международный шахматный фестиваль «Baku Open».
Как передает İdman.biz, в группе А выступают 126 игроков, включая 23 гроссмейстеров.
Азербайджан представлен Рауфом Мамедовым, Гадиром Гусейновым, Айдыном Сулейманлы, Магомедом Мурадлы, Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаевой, Ульвией Фаталиевой, Ханым Баладжаевой, Гюльнар Мамедовой и другими шахматистами.
Общий призовой фонд фестиваля, который проводится в Бакинском Дворце спорта, составил 50 тысяч долларов США.
После шести туров лидирует Сина Мовахед (Иран), набравший 5,5 очков. На расстоянии одной победы Айдын Сулейманлы, Рауф Мамедов и Ниджат Абасов.
Пары 7-го тура Baku Open
Сина Мовахед (Иран) - С.Нараянан (Индия)
Абхиманю Пураник (Индия) - Айдын Сулейманлы
Рауф Мамедов - Ахмед Ахмедзаде
Ниджат Абасов - Полина Шувалова (ФИДЕ)
Лев Зверев (ФИДЕ) - Магомед Мурадлы
Турнирное положение: 1. Сина Мовахед (Иран) – 5,5 очков, 2. Пураник Абхиманю (Индия), 3. С.Нараянан (Индия) - по 5.
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