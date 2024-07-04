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Теймур Раджабов: "Я не понимаю, почему надо играть в конце декабря"

Шахматы
Новости
4 Июля 2024 09:07
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Теймур Раджабов: "Я не понимаю, почему надо играть в конце декабря"

«Я не понимаю, почему надо играть эти турниры в конце декабря. Это самые ужасные даты для любого шахматиста».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов, отметивший, что ФИДЕ надо найти более удобное время для проведения чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу. В последние годы они проходят в последнюю неделю декабря. На сей раз они состоятся в Нью-Йорке.

«В течение года у ФИДЕ не так много мероприятий для элиты. Можно было бы выделить пять дней, чтобы сыграть в сроки, которые всех устраивают. Хотя я и не специалист по составлению календаря, но буду удивлен, если у ФИДЕ не было других вариантов», - приводит слова Теймура «Спорт-Экспресс».

«На самом деле много всего. Кому-то возвращаться домой около суток, кто-то хочет отпраздновать Новый год в кругу родных. Кто-то отмечает Рождество и не готов играть в эти даты. Я не раз говорил руководству ФИДЕ, что это большая ошибка. Знаю огромное количество шахматистов, которые пропускали этот турнир из-за сроков проведения. А когда ЧМ по быстрым шахматам и блицу проходил летом, то играли практически все. Надеюсь, что в какой-то момент руководство ФИДЕ найдет лазейку, чтобы проводить такой крупный старт в адекватные даты», - подчеркнул Раджабов.

İdman.biz

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