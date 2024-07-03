Феноменальная игра Расулова: пять побед подряд позволили войти в тройку в Чешме

Азербайджанский шахматист Вугар Расулов занял третье место на международном Open-турнире в Чешме (Турция).

Как передает İdman.biz, он начал соревнование не лучшим образом, дважды уступив в первых четырех турах. Но в дальнейшем одержал пять побед подряд. Таким образом, Расулов стал автором интересного достижения, став самым бескомпромиссным игроком на турнире и не разу ни сыграв вничью.

Выигрыш у Александра Харитонова (ФИДЕ) в последнем туре, позволил Вугару набрать 7 очков и сравняться с лидерами. Он лишь по дополнительным показателям уступил хозяину доски Арпаслану Ишику и Владиславу Ковалеву (ФИДЕ), который стал вторым.

Всего в турнире приняли участие 75 шахматистов из четырнадцати стран.

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