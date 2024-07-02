Встреча лидеров на "Baku Open"

В столице продолжается международный шахматный фестиваль «Baku Open».
Как передает İdman.biz, в группе А выступают 126 игроков, включая 23 гроссмейстеров.
Азербайджан представлен Рауфом Мамедовым, Гадиром Гусейновым, Айдыном Сулейманлы, Магомедом Мурадлы, Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаевой, Ульвией Фаталиевой, Ханым Баладжаевой, Гюльнар Мамедовой и другими шахматистами.
Общий призовой фонд фестиваля, который проводмтся в Бакинском Дворце спорта, составил 50 тысяч долларов США.
После трех туров на соревновании установилось троевластие. На первой доске в партии лидеров сыграют Сина Мовахед (Иран) и Абхиманю Пураник (Индия), а Мурад Ибрагимли, также имеющий стопроцентный результат, встретится с Айдыном Сулейманлы.
4-й тур Baku Open
Сина Мовахед (Иран) – Абхиманю Пураник (Индия)
Айдын Сулейманлы – Мурад Ибрагимли
Эльмар Атакишиев – Рауф Мамедов
Эдгар Мамедов – Магомед Мурадлы
Вугар Асадлы – Вугар Манафов
Турнирное положение: 1. Абхиманю Пураник (Индия), 2. Сина Мовахед (Иран), 3. Мурад Ибрагимли - по 3 очка.
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