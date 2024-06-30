Что принесет второй тур "Baku Open"?

В столице набирает ход международный шахматный фестиваль «Baku Open».

Как передает İdman.biz, в нем принимают участие более трехсот игроков из Болгарии, Грузии, Индии, Ирана, Казахстана, Саудовской Аравии, Катара, Турции, Украины, США, Узбекистана.

Азербайджан представлен Рауфом Мамедовым, Гадиром Гусейновым, Айдыном Сулейманлы, Магомедом Мурадлы, Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаевой, Ульвией Фаталиевой, Ханым Баладжаевой, Гюльнар Мамедовой и другими игроками.

Турнир, посвященный 100-летию ФИДЕ, проходит при совместной поддержке Федерации шахмат страны и Министерства молодежи и спорта.



Общий призовой фонд фестиваля, который проводмтся в Бакинском Дворце спорта, составил 50 тысяч долларов США. Фестиваль, разбитый на соревнования в группе А и В, будет состоит из девяти туров.

Предлагаем наиболее интересные пары второго тура в группе А.

Второй тур Baku Open

Широглан Талыбов - Рауф Мамедов

Айдын Сулейманлы - Артем Галактионов (ФИДЕ)

Эльмар Атакишиев - Ниджат Абасов

Адитья Миттал (Индия) - Ряван Алиев

Кирилл Путренко (ФИДЕ) - Магомед Мурадлы

Риад Самедов - Наталья Жукова (Украина).

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