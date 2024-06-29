Состоялась церемония открытия "Baku Open" - ФОТО

Состоялась церемония открытия международного шахматного турнира «Baku Open 2024».

Как сообщает İdman.biz, на мероприятии, организованном в Бакинском Дворце спорта, приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Василева, начальник отдела спорта министерства Эльнур Мамедов, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, президент Шахматной федерации Азербайджана Махир Мамедов и первый вице-президент Фаиг Гасанов.

Перед церемонией прозвучал Государственный гимн. Позже был показан видеоролик о культуре, природе и истории Азербайджана.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов в своем выступлении отметил, что Азербайджан известен в мире как спортивная страна. Он рассказал, что в нашей стране проводится ряд международных соревнований и у наших спортсменов достаточно успехов:

«Конечно, шахматы не являются исключением. Мы провели несколько международных соревнований по шахматам. И сегодня проходит одно из них. У нас много результатов в этой сфере. Самым главным среди них является то, что Ульвия Фаталиева - чемпионка Европы. Мы благодарим Федерацию за развитие шахмат. Мы благодарны Международной шахматной федерации за то, что она всегда нам доверяет. Еще раз желаю успехов всем нашим шахматистам. Верю, что на этом турнире, который пройдет в Баку, они добьются высоких результатов».

Махир Мамедов подчеркнул, что этот турнир уже стал традицией. Он отметил, что количество участников турнира увеличивается с каждым годом:

«Это нас радует. В этом году исполняется 100 лет ФИДЕ. По этому поводу проводится ряд мероприятий. Мы рады видеть их здесь и благодарим вас. 20 июля в Париже пройдет мероприятие, посвященное 100-летию основания ФИДЕ. Шахматы - чрезвычайно успешный вид спорта в Азербайджане. Господин Президент Ильхам Алиев уделяет внимание и заботу спорту, особенно шахматам. Успешные результаты, достигнутые нашими спортсменами на этом поприще, являются ярким свидетельством развития шахмат. Впервые мы используем Бакинский Дворец спорта в качестве места проведения соревнований. Мы надеемся, что вам здесь всем понравится. Желаю, чтобы 9 игровых дней прошли для всех успешно».

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович рассказал о развитии спорта, в частности шахмат, в Азербайджане. Он оценил это событие как достойное восхищения:

«Очень приятно проводить такое мероприятие в Баку. Фаиг Гасанов не случайно является судьей уже 60 лет. Мы также поздравляем его».

Позже Дворкович вручил специальный подарок президенту Федерации шахмат Азербайджана Махиру Мамедову и министру молодежи и спорта Фариду Гаибову.

После этого был показан видеоролик об истории азербайджанских шахмат и материалы международных турниров, проводимых в этой сфере.

После официальных выступлений министр молодежи и спорта и президент ФИДЕ сделали первый ход на шахматной доске и объявили соревнование открытым.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz