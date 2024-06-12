Аллахвердиева держится в первой четверке на ЧМ

Азербайджанская шахматистка Аян Аллахвердиева одержала победу в десятом туре первенства мира среди юниоров в Гандинагаре (Индия).

Как передает İdman.biz, она переиграла Свару Лакшми (Индия), набрала 7,5 очка и держится в первой четверке. А досрочно титул выиграла другая хозяйка доски Девия Дешмух, которая после победы над соотечественницей Жаин Сачи набрала 9 баллов и стала недосягаемой для преследовательниц.

Вместе с тем, Нармин Абдинова уступила Ракшите Рави и по-прежнему имеет в активе 6,5 балла.

İdman.biz