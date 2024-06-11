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"Реформы матча за мировую корону будут серьезно обсуждаться"

Шахматы
Новости
11 Июня 2024 14:20
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"Реформы матча за мировую корону будут серьезно обсуждаться"

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович затронул вопрос возможных реформ в матче за мировую шахматную корону.

Как передает İdman.biz, он отметил, что вопрос находится на стадии обсуждения.

«Мы проводили консультации с ведущими шахматистами и перед предыдущим матчем, и сейчас эти обсуждения продолжаются. Реформы возможны. Конечно, не уверен, что они будут именно перед матчем Гукеша и Динг Лирена, ибо мы находимся посреди цикла. Менять правила по ходу действия не всегда хорошо. Выскажусь аккуратно: реформы будут серьёзно обсуждаться в ближайшее время, мы обязательно проведём еще один раунд переговоров с шахматной общественностью», - приводит слова Дворковича «Советский спорт».

Также он поделился впечатлениями от турнира претендентов в Торонто с участием азербайджанского гроссмейстера Ниджата Абасова.

«Думаю, что этот турнир был очень конкурентным и одновременно очень эмоциональным для всех участников. Я с огромным уважением отношусь ко всем ведущим шахматистам, которые выступили в нем. Думаю, что борьба между ними была захватывающей. Возможно, именно в партиях с Гукешем они не показали своих наилучших качеств. За счёт меньшего числа ошибок ему удалось победить».

Отметим, что матч за корону между Доммараджу Гукешем и ДИнг Лиреном намечен на конец года.

İdman.biz

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