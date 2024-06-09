Мамедъяров в надежде на первую победу в Ташкенте

В Ташкенте продолжается турнир «Мастерс» с участием азербайджанского шахматиста Шахрияра Мамедъярова.
Как передает İdman.biz, в четвертом туре наш гроссмейстер, начавший с трех ничьих, играет черными против Алексея Сараны.
В турнире принимают участие восемь гроссмейстеров.
Ниже приводим пары четвертого тура.
Алексей Сарана (Сербия) - Шахрияр Мамедъяров
Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) - Пархам Магсудлу (Иран)
Жавохир Синдаров (Узбекистан) - Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)
Александр Грищук (ФИДЕ) - Видит Сантош Гуджарати (Индия)
Ю Янгьи (Китай) - Рихард Раппорт (Венгрия)
Турнирная таблица: Абдусатторов, Якуббоев, Ю Янгьи - по 2 очка, Раппорт, Мамедъяров, Синдаров, Магсудлу - по 1,5, Грищук, Видит, Сарана - по 1.
İdman.biz