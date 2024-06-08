Карлсен выиграл турнир в Ставангере

Сильнейший шахматист мира Магнус Карлсен в шестой раз в карьере занял первое место на проходившем в Ставангере турнире " Norway Chess"победив в армагеддоне Фабиано Каруану.

Как сообщает İdman.biz, Хикару Накамура остался на втором месте.

В предпоследнем туре он уступил в армагеддоне чемпиону мира Дин Лижэню, а в последнем - Праггнанандхе Рамешбабу, занявшему третье место.

Карлсен о том, как он играет армагеддоны: "Как правило, я просто переблефовываю своих противников. Я побеждаю чаще чем должен, хотя и не считаю, что это важно. Мы разыгрываем всего пол-очка. Сравните это с тремя за победу в классику. С другой стороны, при подсчете очков в конце турнира важна каждая половинка".

İdman.biz