8 Июня 2024
RU

Нармин - 3-я, Аян - 5-я

Шахматы
Новости
7 Июня 2024 20:38
26
Нармин - 3-я, Аян - 5-я

В индийском Гандинагаре завершился шестой тур молодежного чемпионата мира по шахматам.

İdman.biz сообщает, что соперниками наших шахматистов в отчетном туре стали местные спортсмены.

Дешмух Дувья, победившая вчера Нармин Абдинову, на этот раз одолела Аян Аллахвердиеву. А Нармин в своём поединке победила. Сабина Рзалы проиграла в третий раз за 6 туров.

После таких результатов Абдинова занимает 3-е место с 5 очками, Аллахвердиева - 5-е с 4,5. Сабина занимает 57-е место с 3 очками.

Отметим, что турнир проводится по швейцарской системе. В 11-туровом турнире соревнуются 102 шахматиста из 44 стран.

6-й тур
Аян Аллахвердиева – Дешмух Дувья (Индия) – 0:1
Нармин Абдинова – В. Риндхия (Индия) – 1:0
Кумават Дакшита (Индия) – Сабина Рзалы – 1:0

İdman.biz

Новости по теме

Мамедъяров против Магсудлу в Ташкенте
09:34
Шахматы

Мамедъяров против Магсудлу в Ташкенте

В третьем туре наш гроссмейстер, начавший с двух ничьих, играет черными
22 хода от Шахрияра Мамедъярова и...
7 Июня 16:22
Шахматы

22 хода от Шахрияра Мамедъярова и...

Во втором туре он сыграл белыми против олимпийского чемпиона Нодирбека Абдусатторова
Тюркан Мамедъярова: "Мы уже не мать и ребенок, а соперники"
7 Июня 11:19
Шахматы

Тюркан Мамедъярова: "Мы уже не мать и ребенок, а соперники"

"Человек, с которым я больше всего спорю дома"
"Ударила ли неудача в Торонто по амбициям Абасова? Нет, разумеется"
7 Июня 09:00
Шахматы

"Ударила ли неудача в Торонто по амбициям Абасова? Нет, разумеется"

"Аббасов и Фирузджа крайне неудачно выступили"
Мамедъяров стартовал с ничьи
6 Июня 20:52
Шахматы

Мамедъяров стартовал с ничьи

В турнире принимают участие восемь гроссмейстеров
Нармин проиграла, Аян стала лидером
6 Июня 20:42
Шахматы

Нармин проиграла, Аян стала лидером

В индийском Гандинагаре прошли партии пятого тура молодежного чемпионата мира по шахматам

Самое читаемое

4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО
7 Июня 22:49
Азербайджанский футбол

4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО

Сегодня наша сборная провела очередную игру
Лучшие вратари-легионеры, которые играли в Азербайджане - РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ
5 Июня 16:05
Азербайджанский футбол

Лучшие вратари-легионеры, которые играли в Азербайджане - РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ

С уходом игрока "Карабаха" Андрея Лунева чемпионат Азербайджана потерял еще одного голкипера высокого уровня
Азербайджан не смог пройти в полуфинал ЕВРО - ВИДЕО
6 Июня 20:05
Азербайджанский футбол

Азербайджан не смог пройти в полуфинал ЕВРО - ВИДЕО

Продолжается чемпионат Европы по мини-футболу
Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО
7 Июня 10:41
Дзюдо

Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО

В первый день соревнований нашу команду среди мужчин представляли 7 спортсменов в возрастных категориях М5, М6, М7 и М