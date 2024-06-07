Нармин - 3-я, Аян - 5-я

В индийском Гандинагаре завершился шестой тур молодежного чемпионата мира по шахматам.

İdman.biz сообщает, что соперниками наших шахматистов в отчетном туре стали местные спортсмены.

Дешмух Дувья, победившая вчера Нармин Абдинову, на этот раз одолела Аян Аллахвердиеву. А Нармин в своём поединке победила. Сабина Рзалы проиграла в третий раз за 6 туров.

После таких результатов Абдинова занимает 3-е место с 5 очками, Аллахвердиева - 5-е с 4,5. Сабина занимает 57-е место с 3 очками.

Отметим, что турнир проводится по швейцарской системе. В 11-туровом турнире соревнуются 102 шахматиста из 44 стран.

6-й тур

Аян Аллахвердиева – Дешмух Дувья (Индия) – 0:1

Нармин Абдинова – В. Риндхия (Индия) – 1:0

Кумават Дакшита (Индия) – Сабина Рзалы – 1:0

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