Мамедъяров против олимпийского чемпиона

В Ташкенте проходит турнир «Мастерс» с участием азербайджанского шахматиста Шахрияра Мамедъярова.

Как передает İdman.biz, во втором туре он играет белыми против олимпийского чемпиона Нодирбека Абдусатторова. Накануне Шах сыграл вничью с Видитом.

В турнире принимают участие восемь гроссмейстеров.

Ниже приводим пары второго тура.

Шахрияр Мамедъяров - Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

Алексей Сарана (Сербия) - Пархам Магсудлу (Иран)

Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) - Видит Сантош Гуджарати (Индия)

Джавохир Синдаров (Узбекистан) - Рихард Раппорт (Венгрия)

Александр Грищук (ФИДЕ) - Ю Яньи (Китай)

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