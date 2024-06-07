Мамедъяров против олимпийского чемпиона

В Ташкенте проходит турнир «Мастерс» с участием азербайджанского шахматиста Шахрияра Мамедъярова.
Как передает İdman.biz, во втором туре он играет белыми против олимпийского чемпиона Нодирбека Абдусатторова. Накануне Шах сыграл вничью с Видитом.
В турнире принимают участие восемь гроссмейстеров.
Ниже приводим пары второго тура.
Шахрияр Мамедъяров - Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)
Алексей Сарана (Сербия) - Пархам Магсудлу (Иран)
Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) - Видит Сантош Гуджарати (Индия)
Джавохир Синдаров (Узбекистан) - Рихард Раппорт (Венгрия)
Александр Грищук (ФИДЕ) - Ю Яньи (Китай)
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