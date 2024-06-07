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Мамедъяров против олимпийского чемпиона

Шахматы
Новости
7 Июня 2024 09:21
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Мамедъяров против олимпийского чемпиона

В Ташкенте проходит турнир «Мастерс» с участием азербайджанского шахматиста Шахрияра Мамедъярова.

Как передает İdman.biz, во втором туре он играет белыми против олимпийского чемпиона Нодирбека Абдусатторова. Накануне Шах сыграл вничью с Видитом.

В турнире принимают участие восемь гроссмейстеров.

Ниже приводим пары второго тура.

Шахрияр Мамедъяров - Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)
Алексей Сарана (Сербия) - Пархам Магсудлу (Иран)
Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) - Видит Сантош Гуджарати (Индия)
Джавохир Синдаров (Узбекистан) - Рихард Раппорт (Венгрия)
Александр Грищук (ФИДЕ) - Ю Яньи (Китай)

İdman.biz

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