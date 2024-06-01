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Магомед снова стал лидером на "Dubai Open 2024"

Шахматы
Новости
1 Июня 2024 22:42
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Магомед снова стал лидером на "Dubai Open 2024"

Азербайджанский шахматист Магомед Мурадлы вновь стал единоличным лидером на «Dubai Open 2024».

İdman.biz сообщает, что наш представитель за 8 туров набрал 6,5 очка.

Магомед победил иранца Сину Мовахе. Свою очередную победу одержал и Эльтадж Сафарли. Он победил своего индийского соперника и занимает 10-е место с 5,5 очка.

Среди других наших шахматистов победили Ханым Баладжаева и Хаган Ахмед, Гюнай Мамедзаде сыграла вничью, а Говхар Абдуллаева, Раван Алиев и Гюльнар Мамедова завершили раунд поражением.

Отметим, что турнир завершится завтра.

İdman.biz

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