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День наших шахматистов: 4 победы и 3 ничьи

Шахматы
Новости
31 Мая 2024 23:15
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День наших шахматистов: 4 победы и 3 ничьи

Очередной тур на шахматном турнире «Dubai Open 2024» стал успешным для семи азербайджанских игроков.

İdman.biz сообщает, что никто из наших представителей не проиграл.

Лидер Магомед Мурадлы завершил раунд с половиной очка. Он сыграл вничью с индийцем Гошем Арониаком. После этого результата Магомед занял второе место с 5,5 очка. У первого и третьего шахматистов те же показатели.

Победу одержали Эльтадж Сафарли, Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева. Ахмед Хаган и Раван Алиев сыграли вничью.

İdman.biz

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