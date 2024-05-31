Проиграл корону? Отбирайся в турнир претендентов

Проигравший в матче за шахматную корону отныне не получит гарантированного места в турнире претендентов.

Как сообщает İdman.biz, если раньше вице-чемпион мира без отбора участвовал в новом цикле, то теперь он будет бороться за право попасть в кандидатский старт на общих основаниях.

Отметим, что в матче за титул чемпионата мира, который намечен на ноябрь-декабрь, встретятся действующий обладатель титула Динг Лирен (Китай) и претендент Доммараджу Гукеш (Индия).

Также ФИДЕ внесла другие изменения в схему квалификации на следующий турнир претендентов. Два места будет предоставлено шахматистам, которые займут первые места в так называемом рейтинге «FIDE Circuit». В нем будут начислятся очки за результаты по ходу всего сезона. Лучшие игроки 2024 и 2025-го годов получат возможность сыграть в кандидатском старте.

Также два билеты будет разыграно на соревновании «Grand Swiss» и три путевки - на Кубке мира. Еще одна вакансия будет ждать лучшего шахматиста по рейтингу на начало 2026-го года.

Отметим, что кандидатский старт следующего чемпионского цикла намечен на 2026-й год.

Отметим, что по итогам недавнего турнира претендентов в Торонто победу одержал Доммараджу Гукеш. В свою очередь, азербайджанский шахматист Ниджат Абасов занял в Торонто восьмое место.

Ниджат Закиев

İdman.biz