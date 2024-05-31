31 Мая 2024
RU

Проиграл корону? Отбирайся в турнир претендентов

Шахматы
Новости
31 Мая 2024 10:11
24
Проиграл корону? Отбирайся в турнир претендентов

Проигравший в матче за шахматную корону отныне не получит гарантированного места в турнире претендентов.

Как сообщает İdman.biz, если раньше вице-чемпион мира без отбора участвовал в новом цикле, то теперь он будет бороться за право попасть в кандидатский старт на общих основаниях.

Отметим, что в матче за титул чемпионата мира, который намечен на ноябрь-декабрь, встретятся действующий обладатель титула Динг Лирен (Китай) и претендент Доммараджу Гукеш (Индия).

Также ФИДЕ внесла другие изменения в схему квалификации на следующий турнир претендентов. Два места будет предоставлено шахматистам, которые займут первые места в так называемом рейтинге «FIDE Circuit». В нем будут начислятся очки за результаты по ходу всего сезона. Лучшие игроки 2024 и 2025-го годов получат возможность сыграть в кандидатском старте.

Также два билеты будет разыграно на соревновании «Grand Swiss» и три путевки - на Кубке мира. Еще одна вакансия будет ждать лучшего шахматиста по рейтингу на начало 2026-го года.

Отметим, что кандидатский старт следующего чемпионского цикла намечен на 2026-й год.

Отметим, что по итогам недавнего турнира претендентов в Торонто победу одержал Доммараджу Гукеш. В свою очередь, азербайджанский шахматист Ниджат Абасов занял в Торонто восьмое место.

Ниджат Закиев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Ульвия Фаталиева тренируется отдельно от сборной
12:24
Шахматы

Ульвия Фаталиева тренируется отдельно от сборной

Уже определен состав женской сборной, которая будет выступать на соревнованиях
Азербайджанский шахматист сохранил свое лидерство на "Dubai Open 2024"
30 Мая 23:15
Шахматы

Азербайджанский шахматист сохранил свое лидерство на "Dubai Open 2024"

Наш представитель завершил 6-й тур ничьей
Магомед Мурадлы вырвался в единоличные лидеры в Дубае
30 Мая 08:40
Шахматы

Магомед Мурадлы вырвался в единоличные лидеры в Дубае

В пятом туре он черными обыграл Раунака Садвани из Индии
ФИДЕ объявила тендер на чемпионаты мира
29 Мая 11:08
Шахматы

ФИДЕ объявила тендер на чемпионаты мира

ФИДЕ объявила тендер на проведение чемпионатов мира 2025 года
Вугар Расулов на пороге Топ-30 в Актобе
29 Мая 09:55
Шахматы

Вугар Расулов на пороге Топ-30 в Актобе

В Актобе проходит Мемориал Владимира Дворковича
Магомед Мурадлы вошел в группу лидеров в Дубае
29 Мая 08:52
Шахматы

Магомед Мурадлы вошел в группу лидеров в Дубае

Азербайджанский шахматист Магомед Мурадлы ворвался в группу лидеров на турнире «Dubai Open» в ОАЭ

Самое читаемое

Определился новый главный тренер "Челси"
28 Мая 17:44
Мировой футбол

Определился новый главный тренер "Челси"

С 44-летним специалистом подписан контракт сроком 5+1 год
Два азербайджанских боксера победили в лицензионном турнире
28 Мая 20:13
Бокс

Два азербайджанских боксера победили в лицензионном турнире

В столице Таиланда Бангкоке продолжается II Всемирный олимпийский отборочный турнир по боксу
Малик Гасанов победил японского боксера, до лицензии остался один шаг
29 Мая 18:47
Бокс

Малик Гасанов победил японского боксера, до лицензии остался один шаг

31 мая в четвертьфинале он встретится с Хосе Мануэлем Виафарой (Колумбия)
Когда Нариман Ахундзаде и Муса Гурбанлы присоединятся к сборной?
28 Мая 15:28
Азербайджанский футбол

Когда Нариман Ахундзаде и Муса Гурбанлы присоединятся к сборной?

В состав сборной также могут войти 3 представителя U-21