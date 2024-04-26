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Фаталиева против Бейдуллаевой в седьмом туре ЕВРО

Шахматы
Новости
26 Апреля 2024 09:39
Фаталиева против Бейдуллаевой в седьмом туре ЕВРО

На острове Родос проходит чемпионат Европы по шахматам среди женщин.

Как сообщает İdman.biz, в центральной партии седьмого тура встретятся азербайджанские спортсменки. Единолично лидирующая Ульвия Фаталиева сыграет против Говхар Бейдуллаевой, которая имеет на полбалла меньше.

Всего на ЕВРО принимают участие 10 азербайджанских шахматисток. Помимо Фаталиевой и Бейдуллаевой, это Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова, Говхар Буйделлаева, Аян Аллахвердиева, Ляман Гаджиева, Нармин Абдинова, Сабина Рзалы и Сабина Ибрагимова.

В соревновании выступают 182 игрока.

Пары седьмого тура:

Говхар Бейдуллаева - Ульвия Фаталиева
Гюнай Мамедзаде - Белослава Крастева (Болгария)
Марсель Эфроимски (Израиль) - Ханым Баладжаева
Наталья Букса (Украина) - Сабина Ибрагимова
Инес Прадо (Испания) - Гюльнар Мамедова
Ляман Гаджиева - Лао Янь (Англия)
Нармин Абдинова - Зала Урх (Словения)
Маргарет Олде (Эстония) - Сабина Рзалы
Аян Аллахвердиева - Анжелика Валкова (Украина)

Положение после шести туров:

1. Ульвия Фаталиева - 5,5 очков

2. Лела Джавахишвили (Грузия)

3. Алисия Сливичка (Польша)

8. Говхар Бейдуллаева - по 5.

İdman.biz

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