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Аниш Гири об участии Ниджата Абасова в турнире претендентов

Шахматы
Новости
7 Апреля 2024 07:41
Аниш Гири об участии Ниджата Абасова в турнире претендентов

İdman.biz сообщает, что нидерландский гроссмейстер Аниш Гири высказался об участии в турнире претендентов азербайджанско шахматиста Ниджата Абасова.

«Первый, кто сядет за доску с Ниджатом, играя белыми, будет знать, что если он не выиграет эту партию, то уже будет аутсайдером, потому что шанс упущен. И это создаёт ситуацию, где один из участников обязан побеждать.

Если вы белыми играете против Ниджата и хотите выиграть турнир претендентов, то это партия, которую вы должны попытаться выиграть, не так ли? И это создаёт дисбаланс, другие начинают думать: «Так, этот выиграл у Ниджата, не факт, что я тоже у него выиграю, так что, возможно, стоит подстраховаться и попробовать выиграть сейчас у кого-то другого, просто чтобы быть уверенным». Это обостряет гонку. И это именно то, что нужно, чтобы турнир был интересным, поэтому, я думаю, отлично, что Ниджат играет в нём», - приводит слова шахматиста телеграм-канал «Левитов о шахматах» со ссылкой на New In Chess Podcast.

İdman.biz

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