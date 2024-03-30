Расулов вышел в единоличные лидеры в Ташкенте

Азербайджанский шахматист Вугар Расулов вышел в единоличные лидеры на Мемориале Георгия Агзамова в Ташкенте.

Как сообщает İdman.biz, в четвертом туре он обыграл хозяина доски Мухаммедзохида Суярова, с которым лидировал на пару. Набрав 4 очка, Расулов вышел на чистое первое место, и остается единственным игроком, сохраняющим стопроцентный показатель на соревновании.

На седьмом месте расположился Эльтадж Сафарли, в активе которого 3 балла. Он сыграл вничью с представителем Индии Бабу Лалитом.

İdman.biz