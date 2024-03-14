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"Мой уровень высок, как и раньше. Но нет ни былой энергии, ни прежней мотивации"

Шахматы
Новости
14 Марта 2024 15:37
"Мой уровень высок, как и раньше. Но нет ни былой энергии, ни прежней мотивации"

16-й чемпион мира по шахматам, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен рассказал о своём превосходстве над соперниками и сохранении мотивации.

Как сообщает İdman.biz, одновременно гроссмейстер признал, что иногда совсем теряет мотивацию.

«Мотивация приходит и уходит. На прошлой неделе я играл в турнире Freestyle G.O.A.T. Challenge, на протяжении которого мне сначала хотелось вообще бросить шахматы, а в конце я сказал себе: «Я люблю эту игру и хочу играть вечно!». В какой-то момент приходит осознание, что невозможно всё время быть на 100% мотивированным. Когда я играю в свои лучшие шахматы, то мой уровень так же высок, как раньше. Но при этом я понимаю, что у меня нет ни былой энергии, ни прежней мотивации. Иногда я совсем теряю мотивацию, а иногда проигрываю пару партий и снова становлюсь заряженным по-настоящему!» - сказал Карлсен в эфире YouTube-канала Chess.cоm.

Карлсен также продолжил: «Я, возможно, чуть сильнее в плане оценки позиции и в моменты принятия решений, но это во многом интуитивные решения или следствие опыта. Я чувствую, что я хорош во всех аспектах игры, в то время как у других людей, как правило, есть по крайней мере одно слабое место».

İdman.biz

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