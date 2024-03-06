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Азербайджанский шахматист стал седьмым в Нови-Саде

Шахматы
Новости
6 Марта 2024 11:19
Азербайджанский шахматист стал седьмым в Нови-Саде

Азербайджанский шахматист Ахмед Ахмедзаде занял седьмое место на турнире «GM/IM mix Third Saturday» в Нови-Саде (Сербия).

Как сообщает İdman.biz, в заключительном туре он сыграл вничью с представителем Монголии Уртсаихом Агибилегом.

Ахмедзаде по итогам девяти туров набрал 5,5 очков, с таким же результатов турнир завершили еще четыре участника. По дополнительным показателям наш шахматист стал среди них четвертым, а в итоговом протоколе занял седьмую строчку.

Победителем соревнования стал Владислав Ковалев (ФИДЕ), в активе которого 6,5 баллов. Всего в старте приняли участие 42 шахматиста.

Ниджат Закиев
İdman.biz

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