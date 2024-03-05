Айдын Сулейманлы одержал три победы в Москве

В Москве набирает обороты представительный турнир «Aeroflot Open».
Как передает İdman.biz, азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы после четырех туров обосновался на 15-м месте в таблице, имея в активе 3 очка.
Он одержал победы над Вячеславом Зарубицким (Беларусь), Дмитрием Лавриком (Россия) и Кириллом Шубиным (ФИДЕ).
Сулейманлы на полбалла отстает от лидирующего Александра Гришука и у него есть хорошие шансы подняться как минимум в Топ-10.
Всего на соревновании принимают участие 142 шахматиста.
İdman.biz