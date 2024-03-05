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Айдын Сулейманлы одержал три победы в Москве

Шахматы
Новости
5 Марта 2024 12:48
Айдын Сулейманлы одержал три победы в Москве

В Москве набирает обороты представительный турнир «Aeroflot Open».

Как передает İdman.biz, азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы после четырех туров обосновался на 15-м месте в таблице, имея в активе 3 очка.

Он одержал победы над Вячеславом Зарубицким (Беларусь), Дмитрием Лавриком (Россия) и Кириллом Шубиным (ФИДЕ).

Сулейманлы на полбалла отстает от лидирующего Александра Гришука и у него есть хорошие шансы подняться как минимум в Топ-10.

Всего на соревновании принимают участие 142 шахматиста.

İdman.biz

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