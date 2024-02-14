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Азербайджанский шахматист - в тройке турнира в Сербии

Шахматы
Новости
14 Февраля 2024 12:29
Азербайджанский шахматист - в тройке турнира в Сербии

Азербайджанский шахматист Ахмед Ахмедзаде выступает на турнире «Rudar VI», проходящем в Пожареваце (Сербия).

Как сообщает İdman.biz, после семи туров он набрал 5 очков и обосновался на третьем месте. Ахмедзаде на полбалла отстает от идущего на второй строчке Сахажа Гровера из Индии, а лидирует россиянин Иван Землянский (6,5).

По ходу турнира Ахмедзаде одержал четыре победы, дважды сыграл вничью и однажды проиграл.

Всего в соревновании, проходящем по круговой системе, выступают десять шахматистов.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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