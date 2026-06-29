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Аркадий Дворкович: "Шахматы должны быть в каждой школе" - ЭКСЛЮЗИВ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Шахматы
Новости
29 Июня 2026 16:12
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Аркадий Дворкович: "Шахматы должны быть в каждой школе" - ЭКСЛЮЗИВ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

"Мы считаем одной из наших главных целей преподавание шахмат в школах во многих странах".

Об этом президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, отвечая на вопрос İdman.Biz о будущем развитии мировых шахмат.

По его словам, для того чтобы шахматы преподавались в каждой школе, необходимо усилить сотрудничество между национальными шахматными федерациями и правительствами, а также предоставить странам учебные программы, методические материалы и другие механизмы поддержки.

Президент FIDE подчеркнул, что эти шаги будут способствовать развитию массовых шахмат и привлечению к этому виду спорта большего числа детей.

Вторым ключевым приоритетом Дворкович назвал создание современных цифровых сервисов для национальных федераций. Он отметил, что цель заключается в более эффективной организации процессов привлечения финансовых средств, реализации проектов и управления, а также в минимизации бюрократических барьеров. Это позволит сделать деятельность федераций более гибкой и эффективной.

Третьим приоритетом глава FIDE назвал повышение медийной привлекательности цикла чемпионата мира и Шахматных олимпиад. По его словам, цель состоит в том, чтобы привлечь к этой игре не только любителей шахмат, но и более широкую аудиторию. Дворкович считает, что более широкое продвижение нового поколения шахматистов и их историй успеха создаст условия для привлечения новых спонсоров и партнеров, а в результате — для увеличения финансовых средств, направляемых на развитие шахмат.

Он добавил, что выстраивание прочной связи между массовыми шахматами, профессиональными шахматами и медиа является одной из главных стратегических целей FIDE на предстоящий период.

Отметим, что действующий президент FIDE Аркадий Дворкович объявил, что выдвинет свою кандидатуру на пост главы организации в третий раз. Президент Федерации шахмат Азербайджана и вице-президент Международной шахматной федерации Махир Мамедов будет представлен в команде Аркадия Дворковича на новых выборах. Вице-президент FIDE Махир Мамедов с 2018 года входит в руководящий состав Международной шахматной федерации.

Напомним, выборы президента FIDE состоятся в сентябре этого года на Генеральной ассамблее, которая пройдет в рамках 46-й Шахматной олимпиады в Узбекистане.

Араз Халилли

İdman.Biz
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