Аркадий Дворкович представил предвыборную программу на третий срок президента FIDE - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ

Действующий президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович объявил, что выдвинет свою кандидатуру на пост главы организации в третий раз.

По информации, полученной İdman.Biz, выборы президента FIDE состоятся в сентябре этого года на Генеральной ассамблее, которая пройдет в рамках 46-й Шахматной олимпиады в Узбекистане.

Аркадий Дворкович заявил журналистам, что в новый срок основное внимание будет уделено более практической поддержке национальных федераций, цифровой модернизации, развитию юношеских шахмат, расширению коммерческих партнерств и дальнейшему сближению FIDE с шахматным сообществом.

Он подчеркнул, что за два предыдущих президентских срока FIDE была стабилизирована, международное доверие восстановлено, а для развития шахмат были созданы новые возможности.

"В течение двух последних сроков нашей главной целью было стабилизировать FIDE, восстановить доверие и создать новые возможности в шахматном мире. Вместе с нашими федерациями-членами, шахматистами, организаторами, судьями, волонтерами и партнерами мы добились того, что миллионы людей проявили интерес к шахматам", — заявил Дворкович.

По его словам, на следующем этапе FIDE должна работать более открыто, гибко и эффективно, бюрократические процедуры должны быть сведены к минимуму, а на потребности национальных федераций и шахматного сообщества необходимо реагировать более оперативно.

В избирательной программе Дворковича среди основных приоритетов указаны упрощение процедур внутри FIDE, улучшение сервисов для национальных федераций, расширение цифровых инструментов, увеличение прямой поддержки федераций, рост инвестиций в детские и юношеские шахматы, укрепление финансовой устойчивости, а также ускорение развития шахмат в Африке, Азии и Латинской Америке.

Он отметил, что цель заключается в том, чтобы федерациям стало проще готовить шахматистов, организовывать соревнования, привлекать спонсоров и развивать школьные шахматы.

В команде Дворковича также произойдут изменения. Президент Федерации шахмат Казахстана Тимур Турлов будет кандидатом на должность вице-президента FIDE. В настоящее время Турлов возглавляет Международную федерацию школьных шахмат.

Кроме того, президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, который в настоящее время занимает должность вице-президента FIDE, также будет представлен в команде Аркадия Дворковича на новых выборах. Вице-президент FIDE Махир Мамедов с 2018 года входит в руководящий состав Международной шахматной федерации. За это время он уделял основное внимание развитию национальных федераций, в частности поддержке молодежных и массовых шахматных программ в странах со слабо развитой шахматной инфраструктурой. Махир Мамедов также активно участвует в организационной работе FIDE и вносит вклад в развитие связей между федерацией и странами-членами.

В то же время пятикратный чемпион мира Вишванатан Ананд, занимающий пост вице-президента FIDE с 2022 года, продолжит деятельность в команде Дворковича.

Отметим, что Аркадий Дворкович впервые был избран президентом FIDE в 2018 году на выборах в Батуми, а во второй раз — в 2022 году на выборах в Ченнаи.

Араз Халилли