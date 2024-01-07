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Каруана может стать рейтинг-фаворитом турнира претендентов

Шахматы
Новости
7 Января 2024 13:54
Каруана может стать рейтинг-фаворитом турнира претендентов

Фабиано Каруана может стать рейтинг-фаворитом турнира претендентов, который 2-25 апреля в Торонто с участием азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова.

Как сообщает İdman.biz, американец начал год в качестве второго гроссмейстера в мире, уступая только Магнусу Карлсену, отказавшемуся от чемпионского цикла. Конкуренцию Каруане за право быть первым номером в кандидатском старте может составить лишь Хикару Накамура, идущий в табели о рангах третьим и отстающий от него на 16 пунктов.

Также в турнире претендентов сыграют Ян Непомнящий, Рамешбабу Праггнанандха, Видит Сантош Гуджарати, Доммараджу Гукеш и Алиреза Фирузджа.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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