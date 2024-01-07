Сафарли завершил турнир в Германии на победной ноте

Азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли на победной ноте завершил выступление на турнире "Staufer-Open" в немецком Швебиш-Гмюнде.

Как сообщает İdman.biz, заняв первое место за тур до конца, гроссмейстер и в заключительном туре набрал одно очко. В девятый игровой день он переиграл чеха Виктора Величку, и набрал итоговые 8,5 баллов.

По итогам турнира Сафарли одержал восемь побед и сыграл вничью с индийцем Па Инианом.

Таким образом, наш гроссмейстер, выступавший по первым номером, оправдал статус рейтинг-фаворита.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz