Мамедъяров - в первой тридцатке универсального рейтинга

Шахматный клуб Сент-Луиса обнародовал первый универсальный рейтинг в наступившем году.

Как сообщает İdman.biz, в единой табели о рангах учитывается выступление шахматистов в соревнованиях с различным контролем времени - в классику, рапид или блиц. Наиболее высокие позиции среди наших гроссмейстеров у Шахрияра Мамедъярова (2730), идущего на 26-м месте.

Теймур Раджабов (2689) обосновался на 47-й позиции, а Рауф Мамедов (2676) находится на 61-й строчке.

Лидерство удерживает Магнус Карлсен (2846), следом идут Хикару Накамура (2797) и Фабиано Каруана 2789).

Ниджат Закиев

İdman.biz