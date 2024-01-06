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Эльтадж Сафарли досрочно выиграл турнир в Германии

Шахматы
Новости
6 Января 2024 09:08
Эльтадж Сафарли досрочно выиграл турнир в Германии

Азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли одержал досрочную победу на турнире "Staufer-Open" в немецком Швебиш-Гмюнде.

Как сообщает İdman.biz, в восьмом туре он выиграл у хозяина доски Тимо Кюпперса, набрал 7,5 очков и на полтора балла опережает ближайших конкурентов. Поэтому заключительный игровой день уже не имеет особого значения для Сафарли – он гарантировал себе первый приз.

По ходу турнира он одержал семь побед и сыграл вничью с индийцем Па Инианом.

Таким образом, наш гроссмейстер, выступавший по первым номером, оправдал статус рейтинг-фаворита.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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