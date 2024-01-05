Карлсен окончательно отказался от турнира претендентов. Абасов едет в Торонто

Магнус Карлсен окончательно отказался от участия в турнире претендентов, который пройдет в апреле Торонто.

Как сообщает İdman.biz, победитель Кубка мира, завоевавший вакансию, поблагодарил в своем аккаунте Международную федерацию шахмат за приглашение. Однако в очередной раз отметил, что в данный момент выступать в чемпионском цикле не намерен.

Таким образом, место норвежца отошло к азербайджанскому гроссмейстеру Ниджату Абасову, занявшему четвертое место на Кубке мира.

Также в турнире претендентов сыграют Ян Непомнящий, Фабиано Каруана, Рамешбабу Праггнанандха, Хикару Накамура, Видит Сантош Гуджарати, Доммараджу Гукеш и Алиреза Фирузджа.

Ниджат Закиев

İdman.biz