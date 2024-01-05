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Сафарли уходит в отрыв на турнире в Германии

Шахматы
Новости
5 Января 2024 09:29
Сафарли уходит в отрыв на турнире в Германии

Азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли ушел в отрыв на турнире «Staufer-Open» в немецком Швебиш-Гмюнде.

Как сообщает İdman.biz, в шести турах он выдал серию из шести побед и оторвался от ближайших преследователей на очко. До конца соревнования осталось три тура и если Сафарли продолжит результативно играть, то может одержать досрочную победу.

Отметим, что Эльтадж является рейтинг-фаворитом в Швебиш-Гмюнде и пока полностью оправдывает этот статус.

Всего в турнире выступают 253 шахматиста.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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