Претенденты в сборе: с кем играть Ниджату Абасову в Торонто

Итак, определился полный состав участников турнира претендентов, который пройдет в апреле в Торонто. Последние вакансии завоевали Доммараджу Гукеш и Алиреза Фирузджа: они составят компанию азербайджанскому шахматисту Ниджату Абасову, готовящемуся к важнейшему старту в своей карьере.

Как сообщает İdman.biz, в первую очередь, следует сказать о том, что выступление нашего гроссмейстера в Канаде уже никаких сомнений не вызывает. Магнус Карлсен, ранее говоривший о том, что выступление в чемпионском цикле его не интересует, не изменил свою позицию и после завоевания Кубка мира в Баку, где Ниджат стал четвертым. Таким образом, вакансия норвежца отошла именно к нему. А перед самым Новым годом Абасов в интервью нашему сайту отметил, что Международная федерация (ФИДЕ) уже отправила ему приглашение как участнику турнира претендентов. В начале года ФИДЕ отправит всем прошедшим отбор контракты, так что осталось лишь формальность - поставить подпись под соглашением.

Если к началу ноября большинство шахматистов, квалифицировавшихся в Торонто, была уже известна, то под конец года за две оставшиеся путевки развернулась настоящая погоня. Все решилось в последние дни уходящего года после последнего официального соревнования ФИДЕ - чемпионата мира по рапиду и блицу.

Одна вакансия разыгрывалась среди гроссмейстеров, продемонстрировавших лучшие результаты в текущем сезоне. Лидером здесь стал Фабиано Каруана, но так как он прошел отбор через Кубок мира, то путевка досталась второму игроку в этом списке - Доммараджу Гукешу. Таким образом, количество индийских шахматистов, квалифицировавшихся в Торонто, достигло трех - ранее задачу выполнили Рамешбабу Праггнанандха как финалист Кубка мира и Видит Сантош Гуджарати, прошедший отбор через "Grand Swiss". В "Большой швейцарке" успешно выступил и Хикару Накамура, пополнивший состав участников кандидатского турнира.

На путевку по рейтингу оставалось три претендента - Уэсли Со, Алиреза Фирузджа и Леньер Домингес. Поначалу казалось, что ближе к путевке Со, но в последние дни года расклад изменился: Фирузджа сохранил от Со отрыв в 2 пункта (2759 против 2757) и начал наступивший год в статусе шестого шахматиста мирового рейтинга и участника турнира претендентов.

Остается добавить, что первым шахматистом, гарантировавшем себе право сыграть в Торонто, стал Ян Непомнящий как проигравший в матче за мировую корону. А тем временем, обладатель титула Динг Лирен ждет в очередном чемпионском матче победителя турнира претендентов.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz