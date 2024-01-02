2 Января 2024
RU

Претенденты в сборе: с кем играть Ниджату Абасову в Торонто

Шахматы
Аналитика
2 Января 2024 14:39
Претенденты в сборе: с кем играть Ниджату Абасову в Торонто

Итак, определился полный состав участников турнира претендентов, который пройдет в апреле в Торонто. Последние вакансии завоевали Доммараджу Гукеш и Алиреза Фирузджа: они составят компанию азербайджанскому шахматисту Ниджату Абасову, готовящемуся к важнейшему старту в своей карьере.

Как сообщает İdman.biz, в первую очередь, следует сказать о том, что выступление нашего гроссмейстера в Канаде уже никаких сомнений не вызывает. Магнус Карлсен, ранее говоривший о том, что выступление в чемпионском цикле его не интересует, не изменил свою позицию и после завоевания Кубка мира в Баку, где Ниджат стал четвертым. Таким образом, вакансия норвежца отошла именно к нему. А перед самым Новым годом Абасов в интервью нашему сайту отметил, что Международная федерация (ФИДЕ) уже отправила ему приглашение как участнику турнира претендентов. В начале года ФИДЕ отправит всем прошедшим отбор контракты, так что осталось лишь формальность - поставить подпись под соглашением.

Если к началу ноября большинство шахматистов, квалифицировавшихся в Торонто, была уже известна, то под конец года за две оставшиеся путевки развернулась настоящая погоня. Все решилось в последние дни уходящего года после последнего официального соревнования ФИДЕ - чемпионата мира по рапиду и блицу.

Одна вакансия разыгрывалась среди гроссмейстеров, продемонстрировавших лучшие результаты в текущем сезоне. Лидером здесь стал Фабиано Каруана, но так как он прошел отбор через Кубок мира, то путевка досталась второму игроку в этом списке - Доммараджу Гукешу. Таким образом, количество индийских шахматистов, квалифицировавшихся в Торонто, достигло трех - ранее задачу выполнили Рамешбабу Праггнанандха как финалист Кубка мира и Видит Сантош Гуджарати, прошедший отбор через "Grand Swiss". В "Большой швейцарке" успешно выступил и Хикару Накамура, пополнивший состав участников кандидатского турнира.

На путевку по рейтингу оставалось три претендента - Уэсли Со, Алиреза Фирузджа и Леньер Домингес. Поначалу казалось, что ближе к путевке Со, но в последние дни года расклад изменился: Фирузджа сохранил от Со отрыв в 2 пункта (2759 против 2757) и начал наступивший год в статусе шестого шахматиста мирового рейтинга и участника турнира претендентов.

Остается добавить, что первым шахматистом, гарантировавшем себе право сыграть в Торонто, стал Ян Непомнящий как проигравший в матче за мировую корону. А тем временем, обладатель титула Динг Лирен ждет в очередном чемпионском матче победителя турнира претендентов.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Абасов сыграет с Фирузджой в турнире претендентов
10:56
Шахматы

Абасов сыграет с Фирузджой в турнире претендентов

Ранее возможность сыграть в Торонто также завоевали Ян Непомнящий, Фабиано Каруана, Расешбабу Праггнанандха, Видит Сантош Гуджарати, Доммараджу Гукеш
Шахматистку Казарян оштрафовали на €100 за кроссовки
1 Января 21:51
Шахматы

Шахматистку Казарян оштрафовали на €100 за кроссовки

По правилам FIDE на соревнования нельзя приходить в спортивной обуви
Мамедъяров и Раджабов - в Топ-36 рейтинга по рапиду
1 Января 16:08
Шахматы

Мамедъяров и Раджабов - в Топ-36 рейтинга по рапиду

Международная федерация шахмат вслед за классическим рейтингом опубликовала табель о рангах по рапиду и блицу на 1 января
Эльтадж Сафарли начнет новый год в Германии
1 Января 12:40
Шахматы

Эльтадж Сафарли начнет новый год в Германии

Он примет участие на турнире «Staufer-Open», который начнется завтра в Швебиш-Гмюнде
Мамедъяров начал год на 26-м месте в рейтинге
1 Января 09:44
Шахматы

Мамедъяров начал год на 26-м месте в рейтинге

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) опубликовала рейтинг на 1 января
Гукеш стал соперником Абасова в турнире претендентов
31 Декабря 2023 15:01
Шахматы

Гукеш стал соперником Абасова в турнире претендентов

Доммараджу Гукеш пополнил состав участников турнира претендентов, который пройдет в апреле в Торонто с участием азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова

Самое читаемое

Андрей Лунев: Однажды доставили в полицейский участок в Азербайджане
1 Января 13:45
Азербайджанский футбол

Андрей Лунев: Однажды доставили в полицейский участок в Азербайджане

"В итоге я звонил человеку из клуба, он приезжал помогал"
Эрдоган прокомментировал отмену Суперкубка страны в Саудовской Аравии
31 Декабря 2023 10:54
Мировой футбол

Эрдоган прокомментировал отмену Суперкубка страны в Саудовской Аравии

"Спорт не должен превращаться в "закуску" для ежедневного политического соперничества"
Самые недисциплинированные игроки Премьер-лиги Азербайджана - СПИСОК
1 Января 16:37
Азербайджанский футбол

Самые недисциплинированные игроки Премьер-лиги Азербайджана - СПИСОК

Самым недисциплинированным игроком первых двух кругов чемпионата является Юрий Матиас
"В Германии и Азербайджане я местную прессу не читал"
1 Января 22:22
Азербайджанский футбол

"В Германии и Азербайджане я местную прессу не читал"

"В Азербайджане и России болельщики более требовательные"