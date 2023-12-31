Гукеш стал соперником Абасова в турнире претендентов

Доммараджу Гукеш пополнил состав участников турнира претендентов, который пройдет в апреле в Торонто с участием азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова.

Как сообщает İdman.biz, он пробился туда в соответствии с результатами, показанными по ходу сезона.

Напомним, что ранее возможность сыграть в Торонто завоевали Ян Непомнящий, как проигравший в матче за мировую корону, а также Фабиано Каруана, Расешбабу Праггнанандха и Ниджат Абасов.

Примечательно, что несколько дней назад в интервью нашему сайту Абасов предположил, что в кандидатский старт выйдет Гукеш: «Еще одну путевку завоюет кто-то из индийских шахматистов - Доммараджу Гукеш или Арджун Эригаиси. Скорее всего, им будет Гукеш».

Еще одну вакансию в турнир претендентов получит шахматист в соответствии с рейтингом ФИДЕ на 1 января.

Ниджат Закиев

İdman.biz