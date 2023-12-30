30 Декабря 2023
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Азербайджанские шахматисты завершают ЧМ по блицу

Шахматы
Новости
30 Декабря 2023 09:25
Азербайджанские шахматисты завершают ЧМ по блицу

Сегодня в Самарканде завершается чемпионат мира по блицу.

Как сообщает İdman.biz, в мужском зачете Рауф Мамедов находится на 14-м месте, имея в активе 6,5 очков. Это наилучший результат среди азербайджанских шахматистов.

Им осталось провести восемь туров.

В мужском зачете участникам осталось провести восемь туров.

В женской секции Гюнай Мамедзаде идет восьмой, набрав 6,5 очков.

Шахматисткам остается провести семь туров.

В Узбекистане выступают 17 азербайджанских шахматистов - Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы, Вугар Асадли, Кянан Гараев, Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева, Ульвия Фаталиева, Аян Аллахвердиева, Ляман Гаджиева, Туркан Мамедъярова и Хаяла Абдулла.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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