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Раджабов идет в восьмерке на ЧМ по рапиду

Шахматы
Новости
27 Декабря 2023 18:27
Раджабов идет в восьмерке на ЧМ по рапиду

В Самарканде продолжается чемпионат мира по рапиду и блицу.

Как сообщает İdman.biz, после шести туров в рапид в мужском зачете наилучший результат среди азербайджанских шахматистов демонстрирует Теймур Раджабов. Он идет на восьмом месте, набрав 5,5 очков. На полбалла отстает Рауф Мамедов, находящийся на 18-й строчке.
На вершине таблицы обосновался Магнус Карлсен с Ю Янгьи - у них стопроцентный показатель.

В женской секции 4 очка после шести туров у Гюнай Мамедзаде. Она обосновалась на 17-й позиции. Столько же у Ханым Баладжаевой, уступающей по доплнительным показателям. У нее 23-я строчка.

Лидирует китаянка Жаи Мо (5,5).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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