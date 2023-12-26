Раджабов и Асадли пополнили состав участников ЧМ

Количественный состав азербайджанских шахматистов, которые выступят на чемпионате мира по рапиду и блицу, стартующему сегодня в Самарканде, увеличился.

Как передает İdman.biz, изначально сообщалось о том, что на ЧМ сыграют 15 наших шахматистов. Но к первоначальному списку присоединились еще двое – Теймур Раджабов и Вугар Асадли.

Таким образом, в Узбекистане выступят 17 представителей Азербайджана - Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы, Вугар Асадли, Кянан Гараев, Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова, Говхар Бейдуллаева, Ульвия Фаталиева, Туркан Мамедъярова, Аян Аллахвердиева, Ляман Гаджиева и Хаяла Абдулла.

Ниджат Закиев

İdman.biz