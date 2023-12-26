26 Декабря 2023
RU

Раджабов и Асадли пополнили состав участников ЧМ

Шахматы
Новости
26 Декабря 2023 10:50
Раджабов и Асадли пополнили состав участников ЧМ

Количественный состав азербайджанских шахматистов, которые выступят на чемпионате мира по рапиду и блицу, стартующему сегодня в Самарканде, увеличился.

Как передает İdman.biz, изначально сообщалось о том, что на ЧМ сыграют 15 наших шахматистов. Но к первоначальному списку присоединились еще двое – Теймур Раджабов и Вугар Асадли.

Таким образом, в Узбекистане выступят 17 представителей Азербайджана - Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы, Вугар Асадли, Кянан Гараев, Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова, Говхар Бейдуллаева, Ульвия Фаталиева, Туркан Мамедъярова, Аян Аллахвердиева, Ляман Гаджиева и Хаяла Абдулла.

Ниджат Закиев
İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские шахматисты на пороге старта ЧМ по рапиду и блицу
09:24
Шахматы

Азербайджанские шахматисты на пороге старта ЧМ по рапиду и блицу

Сегодня в Самарканде начинается чемпионат мира по рапиду и блицу
Самарканд готов к ЧМ по рапиду и блицу - ФОТО
25 Декабря 15:42
Шахматы

Самарканд готов к ЧМ по рапиду и блицу - ФОТО

Сегодня в Самарканде состоится торжественное открытие чемпионата мира по рапиду и блицу
Чемпион Европы сыграет на турнире в Испании
25 Декабря 12:36
Шахматы

Чемпион Европы сыграет на турнире в Испании

Победитель юношеского первенства Европы по шахматам в возрастной категории до 12-ти лет Хаган Ахмед примет участие на турнире в Испании
Намик Гулиев завершит год турниром во Франции
25 Декабря 10:27
Шахматы

Намик Гулиев завершит год турниром во Франции

Азербайджанский шахматист Намик Гулиев примет участие на Open-турнире, стартующем завтра во французском Бетюне
Состав участников ЧМ по рапиду и блицу сократился
24 Декабря 10:49
Шахматы

Состав участников ЧМ по рапиду и блицу сократился

В составе участников чемпионата мира по рапиду и блицу, который начнется 26 декабря в Самарканде, произошли изменения
ФИДЕ вводит новый подсчет рейтинга с 1 марта
24 Декабря 09:20
Шахматы

ФИДЕ вводит новый подсчет рейтинга с 1 марта

Совет Международной Федерации шахмат (ФИДЕ) обсудил предложения по внесению изменений в положение о рейтингах

Самое читаемое

Эти звезды UFC полностью провалились в 2023 году - ВИДЕО - ФОТО
23 Декабря 19:09
Другие

Эти звезды UFC полностью провалились в 2023 году - ВИДЕО - ФОТО

Для ряда перспективных бойцов и именитых ветеранов 2023 год вышел крайне неудачным
"Наш успех дал нам дополнительный стимул"
23 Декабря 12:57
Пляжный волейбол

"Наш успех дал нам дополнительный стимул"

"Мы заняли первое место на чемпионате Европы"
IBA вручила звезду азербайджанскому судье
23 Декабря 13:16
Бокс

IBA вручила звезду азербайджанскому судье

Рефери по боксу Галиб Абиев успешно сдал судейский экзамен
Историческая победа "Габалы"
24 Декабря 15:14
Азербайджанский футбол

Историческая победа "Габалы"

"Габала" одержала свою 200-ю победу в Премьер-лиге