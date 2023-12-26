Азербайджанские шахматисты на пороге старта ЧМ по рапиду и блицу

Сегодня в Самарканде начинается чемпионат мира по рапиду и блицу.

Как сообщает İdman.biz, в первый день пройдут туры в рапид. В мужской секции участники проведут по пять партий, а в женском зачете пройдут четыре тура.

В Узбекистане сыграют 15 азербайджанских шахматистов - Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы, Кянан Гараев, Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева, Ульвия Фаталиева, Аян Аллахвердиева, Ляман Гаджиева, Туркан Мамедъярова и Хаяла Абдулла.

Действующим чемпионом мира как в рапиде, так и в блице является Магнус Карлсен. Норвежцу предстоит защищать титул.

В мужском зачете в Самарканде будут играть 203 шахматиста, а в женской - 121 участница.

Призовой фонд турнира составляет миллион долларов.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz