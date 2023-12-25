Самарканд готов к ЧМ по рапиду и блицу - ФОТО

Сегодня в Самарканде состоится торжественное открытие чемпионата мира по рапиду и блицу.

Как сообщает İdman.biz, мундиаль начнется с завтрашнего дня, когда участники проведут первые партии в рапид. Согласно расписанию, 26-28 декабря шахматисты будут соревноваться в этом виде быстрой игры, а 29-30 их ждет блиц.

Тем временем, Международная Федерация шахмат представила первые фотографии из «Конгресс Центра» Самарканда, где и пройдет чемпионат.

Напомним, что в Узбекистане сыграют 15 азербайджанских шахматистов - Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы, Кянан Гараев, Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева, Ульвия Фаталиева, Аян Аллахвердиева, Ляман Гаджиева, Туркан Мамедъярова и Хаяла Абдулла.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz