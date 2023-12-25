25 Декабря 2023
RU

Самарканд готов к ЧМ по рапиду и блицу - ФОТО

Шахматы
Новости
25 Декабря 2023 15:42
Самарканд готов к ЧМ по рапиду и блицу - ФОТО

Сегодня в Самарканде состоится торжественное открытие чемпионата мира по рапиду и блицу.

Как сообщает İdman.biz, мундиаль начнется с завтрашнего дня, когда участники проведут первые партии в рапид. Согласно расписанию, 26-28 декабря шахматисты будут соревноваться в этом виде быстрой игры, а 29-30 их ждет блиц.

Тем временем, Международная Федерация шахмат представила первые фотографии из «Конгресс Центра» Самарканда, где и пройдет чемпионат.

Напомним, что в Узбекистане сыграют 15 азербайджанских шахматистов - Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы, Кянан Гараев, Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева, Ульвия Фаталиева, Аян Аллахвердиева, Ляман Гаджиева, Туркан Мамедъярова и Хаяла Абдулла.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Чемпион Европы сыграет на турнире в Испании
12:36
Шахматы

Чемпион Европы сыграет на турнире в Испании

Победитель юношеского первенства Европы по шахматам в возрастной категории до 12-ти лет Хаган Ахмед примет участие на турнире в Испании
Намик Гулиев завершит год турниром во Франции
10:27
Шахматы

Намик Гулиев завершит год турниром во Франции

Азербайджанский шахматист Намик Гулиев примет участие на Open-турнире, стартующем завтра во французском Бетюне
Состав участников ЧМ по рапиду и блицу сократился
24 Декабря 10:49
Шахматы

Состав участников ЧМ по рапиду и блицу сократился

В составе участников чемпионата мира по рапиду и блицу, который начнется 26 декабря в Самарканде, произошли изменения
ФИДЕ вводит новый подсчет рейтинга с 1 марта
24 Декабря 09:20
Шахматы

ФИДЕ вводит новый подсчет рейтинга с 1 марта

Совет Международной Федерации шахмат (ФИДЕ) обсудил предложения по внесению изменений в положение о рейтингах
Мамедзаде сыграла вничью с лучшей шахматисткой Польши
23 Декабря 12:01
Шахматы

Мамедзаде сыграла вничью с лучшей шахматисткой Польши

Во Вроцлаве завершился Мемориал Холуй-Радзиковской, в рамках которого женская сборная Польши по шахматам провела матч против команды "Остального мира
ЧМ по рапиду и блицу назовет участника турнира претендентов
23 Декабря 11:20
Шахматы

ЧМ по рапиду и блицу назовет участника турнира претендентов

Чемпионат мира по рапиду и блицу, который пройдет 26-30 декабря в Самарканде, не только поставит точку в шахматном сезоне

Самое читаемое

Хорошая новость для "Карабаха": бомбардир "Браги" едет в "Штутгарт"
22 Декабря 21:07
Азербайджанский футбол

Хорошая новость для "Карабаха": бомбардир "Браги" едет в "Штутгарт"

"Брага", соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы, может лишиться своего основного нападающего
Эти звезды UFC полностью провалились в 2023 году - ВИДЕО - ФОТО
23 Декабря 19:09
Другие

Эти звезды UFC полностью провалились в 2023 году - ВИДЕО - ФОТО

Для ряда перспективных бойцов и именитых ветеранов 2023 год вышел крайне неудачным
"Наш успех дал нам дополнительный стимул"
23 Декабря 12:57
Пляжный волейбол

"Наш успех дал нам дополнительный стимул"

"Мы заняли первое место на чемпионате Европы"
IBA вручила звезду азербайджанскому судье
23 Декабря 13:16
Бокс

IBA вручила звезду азербайджанскому судье

Рефери по боксу Галиб Абиев успешно сдал судейский экзамен