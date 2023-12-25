Чемпион Европы сыграет на турнире в Испании

Победитель юношеского первенства Европы по шахматам в возрастной категории до 12-ти лет Хаган Ахмед примет участие на турнире в Испании.

Как сообщает İdman.biz, завтра в Лорке начинается фестиваль, где выступит юный азербайджанский шахматист. Он будет не единственным 12-летним игроком, заявившимся на соревнования. Также в нем сыграют сверстники Ахмеда из Индии, Испании и других стран.

Всего в Лорке выступят 82 шахматиста из Аргентины, Италии, Финляндии, Польши, Украины, Португалии и других стран.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz