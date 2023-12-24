Состав участников ЧМ по рапиду и блицу сократился

В составе участников чемпионата мира по рапиду и блицу, который начнется 26 декабря в Самарканде, произошли изменения.

Как сообщает İdman.biz, в Узбекистане не сыграет один из потенциальных фаворитов турнира Алиреза Фирузджа. Как сообщает Международная федерация шахмат, французский гроссмейстер с иранскими корнями пропустит ЧМ в силу личных причин.

Напомним, что в Самарканде сыграют 15 азербайджанских шахматистов - Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы, Кянан Гараев, Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева, Ульвия Фаталиева, Аян Аллахвердиева, Ляман Гаджиева, Туркан Мамедъярова и Хаяла Абдулла.

Ниджат Закиев

İdman.biz