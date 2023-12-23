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Мамедзаде сыграла вничью с лучшей шахматисткой Польши

Шахматы
Новости
23 Декабря 2023 12:01
Мамедзаде сыграла вничью с лучшей шахматисткой Польши

Во Вроцлаве завершился Мемориал Холуй-Радзиковской, в рамках которого женская сборная Польши по шахматам провела матч против команды "Остального мира".

Как сообщает İdman.biz, в составе мировых звезд выступала азербайджанская шахматистка Гюнай Мамедзаде. В последнем, пятом матче хозяйки доски одержали победу со счетом 3:2. Гюнай, отыгравшая в этой встрече на пятой доске, завершила вничью партию с ведущей польской шахматисткой Моникой Сочко.

Польша смогла выиграть серию матчей, тогда как Мамедзаде сыграла вничью во всех своих встречах.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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