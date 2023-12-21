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Команда Мамедзаде сыграла вничью в третьем матче со сборной Польши

Шахматы
Новости
21 Декабря 2023 09:34
Команда Мамедзаде сыграла вничью в третьем матче со сборной Польши

Азербайджанская шахматистка Гюнай Мамедзаде в составе команды «Остального мира» провела третий матч против сборной Польши.

Как сообщает İdman.biz, очередная встреча команд в рамках Мемориала Холуй-Радзиковской во Вроцлаве завершилась вничью - 2,5:2,5.
Мамедзаде играла на четвертой доске, завершив вничью партию с Иолантой Завадска.

Следует отметить, что в одной команде с Гюнай выступает и экс-чемпионка мира Антуанетта Стефанова, выигравшая в составе сборной Болгарии командный чемпионат Европы.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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