Команда Мамедзаде сыграла вничью в третьем матче со сборной Польши

Азербайджанская шахматистка Гюнай Мамедзаде в составе команды «Остального мира» провела третий матч против сборной Польши.

Как сообщает İdman.biz, очередная встреча команд в рамках Мемориала Холуй-Радзиковской во Вроцлаве завершилась вничью - 2,5:2,5.

Мамедзаде играла на четвертой доске, завершив вничью партию с Иолантой Завадска.

Следует отметить, что в одной команде с Гюнай выступает и экс-чемпионка мира Антуанетта Стефанова, выигравшая в составе сборной Болгарии командный чемпионат Европы.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz