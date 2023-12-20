Раджабов вошел в пятерку по итогам рапида и блица на "Шахматных звездах"

Организаторы турнира «Шахматные звезды» обнародовали итоговое положение участников по результатам в рапид и блиц.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов, ставший пятым в рапиде и четвертым в блице, занял в итоге пятое место, опередив Франсиско Вальехо, Сергея Карякина, Эрнесто Инаркиева, Александру Горячкину и Екатерину Лагно.

Победу на турнире одержал Владислав Артемьев, далее расположился Александр Грищук, а первую тройку замкнул Раунак Садвани.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz