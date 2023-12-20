Мамедзаде в составе звезд "Остального мира" играет против Польши

Азербайджанская шахматистка Гюнай Мамедзаде в составе команды «Остального мира» участвует в серии товарищеских матчей против женской сборной Польши.

Как сообщает İdman.biz, встречи проходят в рамках Мемориала Холуй-Радзиковской, проходящего во Вроцлаве. Первый матч остался за командой Остального мира, выигравшей со счетом 3:2. Мамедзаде на второй доске сыграла вничью с Катариной Сифкой.

Во втором поединке сильнее были хозяйки доски, победившие с результатом 4:1. Гюнай заключила мир с Клаудией Кулон.

Ниджат Закиев

İdman.biz