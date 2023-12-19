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Второй круг в блиц для Раджабова на "Шахматных звездах"

Шахматы
Новости
19 Декабря 2023 09:24
Второй круг в блиц для Раджабова на "Шахматных звездах"

Сегодня в Москве завершается турнир «Шахматные звезды».

Как передает İdman.biz, азербайджанскому гроссмейстеру Теймуру Раджабову предстоит провести второй круг соревнований в блиц. После первого круга он набрал 5,5 очков, одержав четыре победы. Раджабов занимает четвертое место.

Турнирная таблица после первого дня в блиц: Раунак Садвани - 6,5 очков, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Теймур Раджабов - по 5,5, Франсиско Вальехо - 5, Евгений Томашевский - 4,5, Эрнесто Инаркиев - 4, Сергей Карякин, Катарина Лагно - по 3,5, Александра Горячкина - 1,5.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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