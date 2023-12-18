ФИДЕ раскрыла призовые на ЧМ по рапиду и блицу. 60 тысяч за победу

Победители чемпионата мира по рапиду и блицу, который пройдет 26-30 декабря в Самарканде, получат по 60 тысяч долларов.

Как сообщает İdman.biz, такие цифры приводит Международная федерация шахмат, рассказавшая о призовом фонде мундиаля, составляющем миллион долларов. В открытой секции максимальный выигрыш одного участника будет равен 120 тысячам, если гроссмейстер завоюет титул как в рапиде, так и блице. Серебряные медалисты получат 50 тысяч, а бронзовые призеры – 40 тысяч долларов.



Денежное вознаграждение ждет и тех шахматистов, кто займет места вплоть до 35-го. В частности, участники, которые финишируют с 26-е по 35-е место получат по 1500 долларов.



Вместе с тем, в женской секции призовые за победу будут чуть ниже по сравнению с мужским зачетом. Чемпионки получат 40 тысяч долларов, серебряные медалистки – 30.000, а бронзовые – по 20 тысяч долларов.

На ЧМ сыграют 15 азербайджанских шахматистов - Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы, Кянан Гараев, Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева, Ульвия Фаталиева, Аян Аллахвердиева, Ляман Гаджиева, Туркан Мамедъярова и Хаяла Абдулла.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz