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Фарид Гаибов: "Для шахмат год получился ярким и продуктивным"

Шахматы
Новости
18 Декабря 2023 12:25
Фарид Гаибов: "Для шахмат год получился ярким и продуктивным"

«Для шахмат год получился ярким и продуктивным». Как сообщает İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на мероприятии Федерации шахмат Азербайджана, посвященного итогам года.

Он отметил, что Баку принимал Кубок мира – один из самых значимых стартов в мировом календаре. И уровень организации соответствовал соревнованию, на котором были разыграны и путевки на турнир претендентов. «Порадовала нас женская сборная, завоевавшая серебряные медали на командном чемпионате Европы. Это большое достижение. Мы находимся в тесном сотрудничестве с национальной федерацией, добившихся больших результатов. Особенно выделю победу Магомеда Мурадлы на молодежном чемпионате мира, которая всех нас также обрадовала», - подчеркнул Ф.Гаибов.

Он отметил и важность государственной поддержки. «Забота и поддержка спорта, в том числе и шахмат, со стороны президента страны Ильхама Алиева ощущается повсеместно. В конце года глава государства традиционно проводит встречи со спортсменами. Желаю спортсменам успехов в новом году, они должны упорно трудится для достижения еще лучших результатов», - заключил министр молодежи и спорта.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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