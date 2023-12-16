"Если Сулейманлы сыграет на ЧМ лучше меня, то я совершенно не расстроюсь"

"В числе прочих занимаюсь с Айдыном Сулейманлы. Недавно он очень неплохо сыграл на Мемориале Гашимова".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил двукратный чемпион России Евгений Томашевский, выступающий в эти дни на турнире "Шахматные звезды" в Москве.

Гроссмейстер, который помогал и женской сборной Азербайджана на командном чемпионате Европы, где коллектив выиграл серебро, отметил, что консультирует Сулейманлы. "Айдын выиграл рапид и поделил общие четвертое-пятое места в очень сильном турнире в Габале. Если он сыграет лучше меня на чемпионате мира по рапиду и блицу в Самарканде, то я совершенно не расстроюсь", - признался Томашевский "Спорт-Экспрессу".

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